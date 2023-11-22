حدث في 8 ساعات| الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، بدء عملية إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء بغزة إلى الجنوب، و توجه سياسي وقومي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بحضور مدبولي.. مجلس "الهيدروجين الأخضر" يوافق على الاستراتيجية الوطنية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن ما يتم مناقشته واستعراضه من موضوعات، إنما يأتي في إطار دور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

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طفرة بمنظومة النقل.. هيئة الموانئ: ميناء أكتوبر يمنع تكدس الحاويات وفق قاعدة رقمية متطورة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.

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مستشار رئاسة الجمهورية يتفقد مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن اللواء أركان حرب مهندس حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، تابعا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة.

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الهلال الأحمر: بدء عملية إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء بغزة إلى الجنوب

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنه منذ قطع الاتصالات في غزة لم يعد بمقدورنا إعلان الإحصائيات اليومية.

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الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني لدى وصوله بمطار القاهرة الدولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

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مدبولي: زيادة المصانع يكشف مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

قال بيان صادر عن الحكومة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

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الصحة العالمية: 178 هجوما على المستشفيات في غزة منذ بداية الحرب

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة وثقت وقوع 178 هجومًا استهدف المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

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الحكومة توافق على توسيع مستشفي هيرمل

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مبنى الديوان العام للمؤسسة العلاجية، المجاور لمبنى مستشفى دار السلام.

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الحكومة توافق علي قرارين مهمين لصالح محافظة جنوب سيناء

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بالبيع في مساحة 4881 م2 كائنة بجوار كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمنطقة حي الأمل بمدينة طور سيناء.

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القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف بتوشكى- صور وفيديو

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمراراً لجهود الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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بـ4 محافظات.. قرارات حكومية بتخصيص قطع أراضي لاستخدامها في 3 أغراض

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان.

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الحكومة: إزالة 1972 حالة بناء مخالف و14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 21 يوما

قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 1972 حالة بناء مخالف علي مساحة حوالي 447 ألف متر مربع وكذا إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 804 أفدنة.

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مدبولي : توجه سياسي وقومي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن هناك توجها سياسيا وقوميا للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

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الصحة العالمية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن السودان يواجه الآن أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، على وقع الصراع بين الجيش والدعم السريع.

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