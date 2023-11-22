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BBC

الصحة العالمية تعلق على "هدنة غزة": نحتاج وقفًا دائمًا لإطلاق النار

01:22 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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كتب- أحمد جمعة:
علق الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، على الإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام في قطاع غزة.

وقال المنظري في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "في حين استشعرنا قدرًا من الحماس نتيجة الإعلان المفاجئ عن وقف إطلاق النار المُرتبط بإطلاق سراح الرهائن والسجناء، نرى أن ما يحتاجه شعبا غزة وإسرائيل هو وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "ما نحتاج إليه هو أن يضع قادة الجانبين وقواتهما المتحاربة عافية الشعبين في المقام الأول من الاهتمام".

وأوضح أن الناس في غزة باتوا يحرمون من الحصول على الغذاء، والماء النظيف، والرعاية الصحية، والمأوى، والحماية.

ونزح ما يقرب من ثلاثة أرباع سكانها داخليا، بعد محاولات متكررة للتنقل فرارًا من الحرب، بحسب "المنظري".

منظمة الصحة العالمي الدكتور أحمد المنظري هدنة قطاع غزة وقف إطلاق النار

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