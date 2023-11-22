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نشرة منتصف الليل| تعليق جديد من السيسي عن غزة.. وتفاصيل طقس الأربعاء

12:34 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023
نشرة منتصف الليل| تعليق جديد من السيسي عن غزة.. وتفاصيل طقس الأربعاء

نشرة منتصف الليل

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كتب - محمد عاطف:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها استمرار جهود مصرية لإتمام التهدئة في غزة، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

قناة القاهرة الإخبارية حملة المرشح عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية هيئة الأرصاد الجوية الطقس الأرصاد السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة بريكس قطاع غزة طوفان الأقصى

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