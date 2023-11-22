نشرة منتصف الليل| تعليق جديد من السيسي عن غزة.. وتفاصيل طقس الأربعاء

كتب - محمد عاطف:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها استمرار جهود مصرية لإتمام التهدئة في غزة، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي: