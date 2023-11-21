طارق رضوان: المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس للحفاظ على الأمن القومي

كتب - نشأت علي:

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مجلس النواب جدد تفويضه بالإجماع للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وقال رضوان - في تصريح اليوم الثلاثاء- إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نجاحات كبيرة في كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين.

ونوه رضوان بالرد الحاسم والواضح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلبات الإحاطة خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمعرفة الإجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية.

وأضاف النائب طارق رضوان أن جلسة مجلس النواب طمأنت جميع المصريين بأن مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدودها، وأن مصر كلها ضد التهجير القسري وأنها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، موجها التحية للفلسطينيين على رفضهم وبشكل قاطع لتهجيرهم من أراضيهم، وأنهم لن يفرطوا في حقوقهم المشروعة، وفي إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.