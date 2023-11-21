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BBC

قيادي في حماس يكشف لمصراوي تطورات صفقة تبادل الأسرى في غزة

12:27 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

الأسرى

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كتب- محمد عمارة:
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إنه مفاوضات تجرى الآن بشأن المحتجزين الإسرائيليين من غير العسكريين.
وأضاف لمصراوي في حوار ينشر لاحقا: نعم هناك مفاوضات جزئية حول المحتجزين من غير العسكريين وحتى الآن يعطلها الاحتلال الصهيوني ويتلكأ في الوصول إلى نتائج حقيقية ونأمل من الوسطاء وأطراف المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال.
وأوضح النونو: قادة الاحتلال يخشون أي اتفاق لانهم يدركون أن بعده سيحاسبون ويحاكمون ولن يكون لديهم مصداقية أمام شعبهم وستطالهم يد العدالة في المحاكم الدولية لذلك يصرون على استمرار العدوان.
ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بشكل يومي.
وحسب حكومة حماس قتل أكثر من 13 ألف شخص، ثلثهم من النساء والأطفال.
وبعد 44 يوما من الحرب، نزح أكثر من 1.6 مليون شخص من منازلهم في غزة، مما يعادل ثلثي سكان القطاع.

الجيش الإسرائيلي غزة طاهر النونو الأسرى

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