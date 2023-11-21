زعيم الأغلبية يكشف تفاصيل مواجهة النواب ورئيس الوزراء دعوات تهجير الفلسطينيين قسريًّا إلى سيناء

كتب- نشأت علي:

أعلن أحمد قنديل، المستشار الإعلامي لزعيم الأغلبية البرلمانية، تقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس "تضامن النواب"، بطلب إحاطة اليوم لرئيس مجلس الوزراء، بناء على 16 توصية لطلب إحاطة للحكومة؛ لتوضيح الإجراءات والسياسات التي اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومي .

وأشار قنديل إلى أن الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، أكد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن نواب الشعب تابعوا منذ اللحظة الأولى تعدي الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني؛ حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بقوة وحزم أمام العالم أجمع، وانتفض الشعب المصري، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني ضد هذا التوجه الصهيوني في مسألة التهجير القسري .

وأضاف زعيم الأغلبية أن الأحداث أخذت في التصاعد، وحدثت مجازر أمام مرأى ومسمع من العالم من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات ورصد سيارات الإسعاف وهدم بيوت المدنيين أمام شعب أعزل لا حول له ولا قوة، والشعب المصري ظل يتابع هذه المشاهد المأساوية، ودعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة طارئة انتهى فيها نواب الشعب إلى تفويض الرئيس في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض مسألة التهجير ودعم الشعب الفلسطيني .

واستطرد زعيم الأغلبية: ثم أخذت الأحداث تتصاعد أكثر فأكثر وبدأ نواب الشعب يلاحظون تصميم الكيان الصهيوني على تنفيذ مخططاته وأحلامه التي رسمها منذ عام 1948 بتهجير الشعب الفلسطيني من دولته، رغم أن الكيان هو نبت شيطاني في أرض عربية فلسطينية خالصة، وإزاء هذا التصعيد استشعر النواب المخاطر، مما دفعنا إلى توصية 16 طلب إحاطة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في منع تنفيذ مخطط الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني الذي أعلن أنه رافض هو أيضًا التهجير من فلسطين؛ لذا نحن نطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات والسياسات التي اتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومي، ونعلن للعالم أجمع أن الشعب المصري رافض بكل المقاييس ولا يقبل أبداً المساس بأمنه القومي ولا السماح بتهجير الشعب الفلسطيني تهجيرًا قسريًّا .