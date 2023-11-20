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BBC

الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية

10:25 م الإثنين 20 نوفمبر 2023
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
  • عرض 19 صورة
    نقل 12 طفلا من خدج غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية بالإسعاف الطائر
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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الإثنين، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، إلى معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

الإسعاف الطائر مستشفى العاصمة الإدارية خدج غزة نقل الأطفال المصابين

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