إجراءات عاجلة من النقل لتخفيف معاناة أهالي غزة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تقديم كل أشكال الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين القادمين من الجانب الفلسطيني وإعفائهم من رسوم العبور.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم، إنه بالتنسيق بين إدارتي مينائي، (رفح - العوجة) تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.

كما تم السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي (رفح - العوجة) تمهيدًا لدخولهم إلى الجانب الفلسطيني مع توفير أماكن لإيواء سائقي الشاحنات، والتنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من وإلى الجانب الفلسطيني وتوفير أماكن لتسهيل متابعة أعمالهم وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، سهلت إجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات بإجمالي 219 طن بالإضافة إلى 277 سيارة تحمل 343 مصابًا 269 مرافقًا، إلى جانب 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وحتى 2023/11/19 وجارٍ استمرار تقديم كل أنواع الدعم طبقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مختلف أنواع الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.