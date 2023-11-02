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BBC

متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة تداعيات "حرب غزة"

10:20 م الخميس 02 نوفمبر 2023

مجلس الوزراء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الأزمات العالمية، وحرب غزة والوضع الإقليمي الملتهب للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خططًا وسياسات مختلفة لمواجهة تداعيات هذه الأمات، حيث أصدرت حزمة من القرارات لترشيد الإنفاق، وتدبير الاحتياجات والسلع الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الحكومة تتجه نحو ترشيد الإنفاق قدر الإمكان.

وذكر المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم، تضمن قرار خاصة بدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم مجموعة إجراءات لإصدار التراخيص، ووضع آليات لتقديم ترخيص مؤقت، وسبل دعم هذه المشروعات، بجانب تخفيف تكدس البضائع في الموانيء والتيسير على المستوردين من خلال منح تخفيضات معينة، ومد فترة السماح بدون رسوم إضافية، وإمكانية نقل الحاويات لمخازن خارج الميناء.

مجلس الوزراء سامح الخشن تداعيات حرب غزة

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..متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة تداعيات "حرب غزة"