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طلب إحاطة بشأن عدم تخصيص أراضي في أكتوبر لإقامة معاهد أزهرية

07:37 م الخميس 02 نوفمبر 2023

النائب هشام حسين

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كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تأخر تخصيص قطع أراضٍ لإقامة معاهد أزهرية في أكتوبر.

وأشار البرلماني، إلى أنه قبل أيام أصدر الأزهر الشريف تقريرًا بشأن المناطق التي تحتاج لإقامة معاهد أزهرية لسد العجز، وكان من بينها حدائق أكتوبر "ابني بينك"، ومنطقة الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر أيضًا.

وأوضح أنه تبين من خلال التقرير، أن الإشكالية تتمثل في عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص أراضي فضاء بنظام "نقل الأصول" لصالح الأزهر الشريف لإقامة مجمعات المعاهد الأزهرية.

ولفت الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إلى أهمية تخصيص الأراضي نظرًا للإقبال الشديد على الدراسة في المعاهد الأزهرية مؤخرًا، فضلًا عن أن وجود معاهد أزهرية يقلل الضغط على المدراس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تعاني عجزًا كبيرًا هي الأخرى فضلًا عن كثافة الفصول بشكل كبير.

وطالب النائب هشام حسين، وزارة الإسكان بسرعة تخصيص الأراضي الفضاء المطلوبة في الأماكن التي تحتاح فعليًّا لإقامة معاهد أزهرية.

هشام حسين تخصيص أراضي معاهد أزهرية

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