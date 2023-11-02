مسئول يكشف أعداد الكلى اللازم زراعتها للمصريين

كتب- عمر كامل:

قال الدكتور هشام حمودة أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط، عضو اللجنة العليا لزراعة الكلى، إن أعداد الكلى اللازمة لزراعتها في مرضى الفشل الكلوى لا تتجاوز ١٠% من احتياج المرضى في مصر ووجوب توفيرها من المرضى حديثى الوفاة أسوة بباقى بلاد العالم.

جاء ذلك خلال ندوة عن "مستقبل زراعة الكلى فى مصر من متبرعين حديثى الوفاة " برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، وحضور الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية السابق، الأنبا إرميا، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق، الدكتور أحمد شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

من جهته، استعرض الدكتور نصر الدين محمد أستاذ مساعد المسالك البولية التجربة الألمانية في زراعة الكلى، وعرض الدكتور ياسر عثمان أستاذ المسالك بجامعة المنصورة التجربة الإيرانية، وكذلك عرض الدكتور أحمد الزهراني التجربة السعودية فى بلده، وقدم الدكتور اسماعيل راضى أستاذ المسالك البولية وأمين صندوق الجمعية اقتراحاته لمصر کی تطبق هذا النظام.

فيما أشار الدكتور شريف مراد إلى أن جمعية المسالك البولية المصرية تعد من أقدم الجمعيات الطبية غير هادفة للربح، وأنشئت عام ١٩٤٧، ومن أوائل الجمعيات التى انضمت للجمعية الطبية المصرية، وشهد مؤتمر الجمعية هذا العام تطورا كبيرا في المحتوى والشكل عن الأعوام السابقة، حيث كان هناك زيادة فى أعداد المشاركين، وعدد المحاضرات والجلسات والكورسات والسيمنار، إلى جانب وجود بث مباشر من داخل وخارج مصر لجراحات يتم إجراؤها على الهواء مباشرة.