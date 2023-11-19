انطلاق حملة "أنا مشاركة" لمؤسسة هي تستطيع للتنمية



كتبت- نور العمروسي:

واصلت حملة "أنا مشاركة" لمؤسسة هي تستطيع للتنمية برئاسة الدكتورة" دعاء زهران" بمحافظة البحيرة فعاليتها التي بدأتها من جنوب الصعيد، وذلك بحضور الدكتورة داليا هندى عضو مجلس الأمناء والمشرف على قطاع غرب الدلتا الدكتورة هالة سويف والدكتورة أميرة الدسوقي والدكتورة مروه مسعد وثناء القطيفي أعضاء مكتب هى تستطيع للتنمية بالبحيرة، وسوف تستمر الحملة بمحافظات الجمهورية تستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهم حق التصويت بكافة محافظات الجمهورية من أجل التوعية بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا هندى عضو مجلس الامناء علي أن تنظيم المشاركة السياسية للمرأة والكشف عن فجوات ونواقص التشريعات والقوانين العربية فيما يخص تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى و التجارب الناجحة للمشاركة السياسية للمرأة بالعلاقة مع منظومة التشريعات الوطنية أو الإجراءات الخاصة بتنظيم وعقد الإنتخابات.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى التوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد ممارسة مسؤولة وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن.