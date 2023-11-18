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BBC

تفاصيل زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لشمال سيناء

10:51 م السبت 18 نوفمبر 2023

زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لشمال سيناء

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كتبت -داليا الظنيني:
كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه استقبل أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي، وتم المرور على قطاعات عديدة بالمحافظة، أهمها تفقد المساعدات الموجودة في المخازن التي ستذهب إلى أهالي غزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيسة المفوضية لشرح عن إجراءات دخول المساعدات إلى غزة، وكيف تعطل إسرائيل الإجراءات لمدة ساعتين خلال التفتيش.

وأكد أن أورسولا فون ديرلاين أطمأنت على ما تقوم به مصر من إجراءات بشأن إرسال المساعدات إلى غزة، واستقبال المصابين من هناك، وأبدت إعجابها بطاقم الإسعاف وصافحتهم جميعًا.

ولفت إلى أن ديرلاين قالت كلام صريح لا لبس فيه، أكدت خلاله تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري وإلغاء فكرة التهجير القسري لأهالي فلسطين وأكدت أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين ولا فصال فيه وهذا لضمان الحياة للشعبين.

عبدالفضيل شوشة شمال سيناء أورسولا فون ديرلاين مفوضية الاتحاد الأوروبي

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