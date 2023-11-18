خبير عسكري: لا تهجير للفلسطينيين والقاهرة لن تتولى حكم غزة

كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، أن العالم يتفرج على ما يحدث في غزة، وباتت المستشفيات والأوطان لا حرمة لها من وجهة النظر الإسرائيلية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية صدى البلد، أن الفترة الحالية ستكون أسود أيام على المجتمع الدولي يسجلها التاريخ.

وقال إن الكلام منتهي من وجهة مصر، أنه لا تهجير للفلسطينيين، ولن تتولى القاهرة حكم غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الحالية، قائلا: مصر تقول فلسطين للفلسطينيين

ولفت اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في غزة، حيث لم يحقق هدفا عسكريا واحدا في القطاع بعد مرور أكثر من 40 يومًا.

وأكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، أن استهداف المدنيين ليس هدفا عسكريا ولا تقوم به سوى أمريكا وإسرائيل.

واختتم حديثه قائلا، إن مصر تقوم بدور الوسيط في فلسطين والوضع لا يتحمل أن تكون طرفًا، موضحا أن الجميع حول العالم يثني على الدور المصري وجهودها لحل الأزمة الفلسطينية.