"دفاع النواب": الداخليه ستقدم ملحمة وطنيه في تأمين الانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي:

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن المشاركه في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصريه والتي تحتم علينا الاصطفاف خلف الوطن.

وأضاف وكيل دفاع النواب، بأن وزارة الداخليه بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق، دائمًا تضع علي عاتقها تحمل المسئولية والعمل دون صخب ونجدها حاضرة وبقوة في كل لحظة يستدعيها فيه الوطن، واعتمدت الوزارة خطة استراتيجيه وطنية لتأمين مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 وستقدم ملحمة وطنيه في حب الوطن.

وتابع وكيل دفاع النواب، بأن الوزارة كما عهدناها دائما تعمل على توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتوفير كافة الخدمات الأمنية، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بالإضافة إلى مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا منهج صمام أمان الأمن الداخلي الشرطة المصرية.

ولفت وكيل دفاع النواب، بأن عطاء الشرطه لا ينتهي في أداء رسالتها الساميه في توفير سلعة الأمن أغلي سلعة في العالم، ويقدمها أبناء الداخليه بكل إخلاص رهن إشارة الوطن.