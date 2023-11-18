مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بالتعاون مع شركة "GHS" الأمريكية

كتب- محمد عبيد:

نجحت شركة مصر للطيران، في اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به شركة "GHS" الأمريكية من خلال مراجعة جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

وأكدت شركة "GHS"، بحسب بيان مصر للطيران، السبت، أن مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.

وهنأ المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، جميع العاملين بالشركة على اجتياز التقييم، وأكد أن جميع شركات مصر للطيران تحرص على اتباع جميع المعايير والمقاييس الدولية.

كما قدم الطيار أحمد رجب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، الشكر لفريق العمل الذي شارك في تقييم المخاطر، مضيفًا أن الشركة تعمل على تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة، والعمليات المرتبطة بالطيران، ونظام إدارة الجودة، ونظام إدارة السلامة، والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات، وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات، وعمليات الشحن الجوي، ونظام التدريب لجميع العاملين بكل الأنشطة، وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولًا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.