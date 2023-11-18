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غدا.. إطلاق الحملة الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

03:09 م السبت 18 نوفمبر 2023

المواشي

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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، غدًا الأحد بجميع محافظات الجمهورية.

تشمل الحملة، بحسب بيان الوزارة السبت، تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير جميع اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "صابر"، أنه خلال الحملة سيتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

وأشار إلى أهمية تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

المواشي الحمى القلاعية الوادي المتصدع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

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