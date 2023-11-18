أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد إعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

كتب - محمد عبيد:

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد وكالة الإتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " إيازا " لجهاز الطيران التمثيلي : A320 (neo /ceo).

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث، وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية ، كما أثنى الوفد على ما تلقاه من دعم وتوفير لكل متطلبات تيسير عملية التفتيش.



يذكر أن الجهاز يوفر التدريب للطيارين على أحدث الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط.

من جانبه أشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من مهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي.