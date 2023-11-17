وزير قطاع الأعمال: ننتج 200 مليون سيجارة يوميًا بواقع 10 ملايين علبة بالشرقية للدخان

(مصراوي):

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لم تؤثر على أسعار السجائر، مشيرًا إلى أنه في إحدى الفترات كان هناك نقص في التبغ، وتم توزيع المخزون لحين إجراء وصول دفعات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"كنا ننتج 5 مليون علبة سجائر في اليوم بدلًا من 10 مليون علبة يوميًا".

وأشار إلى أنه يوجد نقص في الإمدادات العالمية من التبغ، واليوم ننتج 200 مليون سيجارة، بقميه 10 مليون علبة سجائر يوميًا، قبل حدوث الأزمة، مشددًا على أن الكميات متوفرة في السوق المصري.

وأوضح أن السجائر الموجودة من إنتاج كليوباترا في معدلها الطبيعي، وكان سعرها المعتمد 24 جنيه للعلبة، مضيفًا:" بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار لـ 27 جنيه فإن نصف سعر بيع السجائر تذهب لوزارة المالية ، بجانب 4.5 للضرائب ، وبالتالي السعر لم يتحرك كثيرًا".



وأشاف أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالنسبة للشريحة الثانية وصلت لـ 6 جنيهات، مضيفًا أن كميات السجائر متوفرة في الشريحتين الأولى والثانية.