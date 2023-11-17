مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع "سند الإماراتية" لتطوير خدمات صيانة المحركات

الأرصاد: منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد في هذا التوقيت

كتب - محمد عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مذكرة تفاهم مع شركة (سند) إحدى شركات مبادلة الإماراتية؛ بهدف تعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمجموعة متنوعة من محركات ووحدات الطائرات في مقر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة، وذلك ضمن أعمال اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2023.

وقع الاتفاقية المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن الجانب المصري وعن الجانب الإماراتي السيد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند.

وقال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنتهج سياسة توسيع نطاق الأنشطة المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة المصرية نحو النهوض بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة وهي سياسة واضحة في توجيهات وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي التي تحفز على استغلال الإمكانيات الاستغلال الأمثل لرفع العائد المادي، وكسب ثقة العملاء، والتوسع في نطاق إفريقيا والشرق الأوسط بما يتوافق مع جهود الدولة في دعم الدول الشقيقة، وتحقيق التعاون المتكامل مع الشركاء.

من جانبه، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (سند) أن هذه الخطوة الاستراتيجية تتفق مع استراتيجيتنا الشاملة لتوسيع حضورنا العالمي.