وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

القاهرة - أ ش أ

تابع هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود محافظة دمياط في حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في نهاية أكتوبر الماضي، وما تم إزالته من تعديات حتى الآن وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين على أرض المحافظة.

ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها علي مدار اليوم جهود حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ التكليفات الرئاسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، حيث نفذت مراكز المحافظة المختلفة إزالات عدد من حالات التعدي المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشهد الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار والتي تم اطلاقها في 14 أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر، وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وطالب هشام آمنة بضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتصدي لمحاولات احتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

فيما قالت عوض إنها تحرص على القيام بجولات ميدانية علي مدار الأسبوع لتفقد الأسواق ومعارض ومحال بيع السلع الغذائية، ومتابعة موقف تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية والتعاون مع مديريات التموين والجهات المعنية الأخرى، والتواصل المباشر مع البائعين والمواطنين، للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار، والمشاركة في دعم الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع بالأسواق، مشيرة إلى أن الوحدات المحلية قامت بتنظيم عدة حملات بالتوازي في كل القرى والمدن لمتابعة تطبيق المبادرة والمرور على شوادر بيع السلع الغذائية والمحال التجارية في نطاق المحافظة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة في الانتهاء من كافة التدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذا تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستعداد كافة المعدات المستخدمة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتعاون جميع المديريات الخدمية في هذا الشأن.

ومن جانبها أوضحت عوض أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة استعداداً لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لمواجهة موجات الطقس السيء حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وسلامة أعمدة الإنارة، وتشكيل لجنة للمرور على كل محطات الرفع بنطاق المحافظة للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ عمليات التطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة، كما تم توجيه رؤساء الوحدات بتمهيد الطرق غير الممهدة والمؤدية إلى المدارس لمنع حدوث تجمعات للمياه التي قد تعرقل حركة المارة، إضافة الى تكليف إدارتي المتابعة والأزمات بالمحافظة بتشكيل فرق لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، للتأكد من جاهزية كل الجهات وتقديم تقرير شامل في هذا الخصوص.

وتناول اللقاء كذلك متابعة جهود محافظة دمياط فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين مستوى النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية، وآلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة، وإزالة أية تراكمات يومية للمخلفات، للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلي آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد ونسب تنفيذ المشروع وتطوير كورنيش النيل ومشروع مدخل مدينة دمياط ومشروع ممشي اللسان، وأكد هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم المركز على جميع المحافظات، موجهاً بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة خلال التنفيذ، وذلك لإنشاء مبنى حكومى متكامل وتجهيزه كمبنى أخضر ذكى وفقًا لعدد من المعايير البيئية والسلامة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها علي مدار الأسبوع لمعدلات تنفيذ المبنى الجديد للمحافظة ومقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المركز تمهيداً لتجهيزه بالأجهزة المطلوبة ودخوله الخدمة، كما تتابع أيضًا الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، حيث تطلع بصورة دائمة على الخطة الخاصة بالتشطيبات النهائية للواجهة الخارجية للمبنى وأيضًا التصميمات الداخلية لأقسام المبنى من إدارات وقاعات الاجتماعات ومركز خدمة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلي موقف الانتهاء من إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار والمواطنين خاصة مع وجود ميناء دمياط مما يساهم في تعزيز قيمة المجزر الجديد الاقتصادية و تنفيذ المجزر ليعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي ٢٠٠٠ فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، حيث يتضمن المشروع حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير ومن المقرر أن يخدم المجزر محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها.

واختتم وزير التنمية المحلية اللقاء مع محافظ دمياط بمتابعة موقف تنفيذ بعض المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وجهود المحافظة لإزالة أي معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ في كافة القطاعات المختلفة و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة، ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة متابعة كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لاستفادة مواطني دمياط من تلك المشروعات.