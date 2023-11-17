نشرة التوك شو.. خطة الاتحاد الأوروبي لدعم مصر بـ 10 مليار دولار ومكتسبات قانون التصالح

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- خبير عسكري يكشف سبب حذف الجارديان مقالا لـ بن لادن نُشر في 2002

كشف اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن سبب حذف صحيفة الجارديان مقال لأسامة بن لادن، اليوم، رغم نشره منذ عام 2002.

وقال العمدة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن السبب في حذف الصحيفة للمقال هو كثرة تداوله خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن بن لادن في مقاله أرجع سبب أحداث 11 سبتمبر إلى دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهدف من حذف المقال أيضًا هو منع أي محاولة للوصول إلى الحقيقة، موضحًا أن عدم وجود حلول عادلة للقضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي للتوترات في المنطقة، منوهًا إلى أن دعم أمريكا الغير محدود لإسرائيل هو أمر ضد العدالة والإنسانية، مستطردًا "لو ارتضت أمريكا وإسرائيل بحل الدولتين لم تكن الأمور تصل إلى هذه الدرجة من التوتر".

خبير اقتصادي يكشف أهمية خطة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بـ 10 مليار دولار

عقب الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إعلان الاتحاد الأوروبي خطة بـ 10 مليار دولار لدعم ومساعدة مصر لمعالجة تداعيات الحرب.

وأشار بدرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي سيزور مصر خلال الأسابيع القادمة لتحديد القطاعات التي يستثمر فيها الـ 10 مليار دولار.

ولفت الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أنه من المتوقع أن تكون استثمارات الاتحاد الأوروبي في قطاعات مختلفة في مصر، مؤكدا أن أي استثمارات بالعملات الأجنبية ستدخل مصر سيحسن من قدرة الجنيه، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سيكون له انعكاس على سعر الصرف.

- حازم عمر يكشف عن سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية

حل المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشف المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، عن سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا: "الأحزاب المفروض هي المفرزة الرئيسية للمرشحين للرئاسة وهذا أعلناه منذ 8 سنوات في عام 2015، وهو أنه بعد فترتين رئاسيتين سيكون لنا مرشح رئاسي".

وعن سبب تقدمه للانتخابات الرئاسية متأخرا، قال: "أنا كنت جاهز بورقي، وكنت جاهز بتزكيات النواب أكثر من ضعف العدد المطلوب، لكن حبيت أضيف لها التأييد الشعبي عن طريق التوكيلات الشعبية".

- حازم عمر: أزمة الدولار في مصر جزء وليس كل من المشكلة الاقتصادية

كشف المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن ملامح برنامجه الانتخابي، قائلا: "أستطيع تسليم اقتصاد مصري قوي وغير هش في 3 سنوات، وسأحرص على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي".

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن أزمة الدولار في مصر جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، وتابع: "سأحرص على زيادة الإنتاج في مصر ورفع كفاءة الموارد، ونحن نستهدف رفع الضرائب على السلع الترفيهية لأنها ليست من الاحتياجات اليومية للشعب المصري".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة هيكلة الأعباء الضريبية داخل الدولة المصرية.

- "يمامة" عن منح المتحدة 100 دقيقة إعلانية مجانًا لمرشحي الرئاسة: خطوة جيدة

علق المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على منح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 100 دقيقة إعلانية مجانًا لكل مرشح رئاسي.

وقال "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "أعربنا عن شكرنا وتقديرنا وتلقينا هذا الخبر بالرضا والتقدير لأنه يعكس المعاملة العادلة مع كل المرشحين".

وأضاف رئيس حزب الوفد: "هذه الخطوة من الشركة المتحدة جيدة وفرصة للمرشح الذي يحمل على عاتقه نفقات الدعاية الانتخابية"، مؤكدا: "إعلان الشركة المتحدة جيد ومتساوي لكل المرشحين".

- تجهيز 35 حضانة متنقلة.. وزير الصحة: عملية نقل الأطفال المبتسرين من غزة معقدة للغاية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، آخر تفاصيل استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين من مجمع الشفاء بقطاع غزة.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”، أن الصحة تلقت طلبا باستقبال 33 طفلا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين لتوفير الرعاية الطبية لهم فى أسرع وقت.

وأكد وزير الصحة، أن عملية نقل الأطفال المبتسرين معقدة للغاية و 35 حضانة متنقلة من خلال سيارات إسعاف مجهزة تنتظر الأطفال أمام معبر رفح منذ 3 أيام.

- كرسي في الكلوب.. شردي: تصريحات سامح شكري ضربة دبلوماسية استباقية لمخطط إسرائيل

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير الخارجية السفير سامح شكري للمراسلين الأجانب والعرب بخصوص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس: "السفير سامح شكري ضرب لهم كرسي في الكلوب ووجه رسالة لجيش الاحتلال بأنه ليس من الملائم أن يكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف مقدم الحياة اليوم: "مصر وجهت ضربة دبلوماسية استباقية للمخططات الإسرائيلية بخصوص عزل الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الرسائل المصرية متكررة من يوم 8 أكتوبر وكانت أولها رفض الرئيس السيسي لمخطط التهجير خلال استقباله للمستشار الألماني في القاهرة".

- كل من كانوا معه استشهدوا.. والدة الطفل الفلسطيني الذي وجه الرئيس بعلاجه توجه للرسالة للسيسي

قالت صابرين، والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي وجه الرئيس السيسي بوصوله لمصر وعلاجه، إن مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة أخبرها بتوجيه الرئيس السيسي بعلاج ابنها داخل مصر بعد استغاثته.

وأضافت صابرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، مساء الخميس، أنها متوجهة في الوقت الحالي إلى معهد ناصر في عربة إسعاف برفقة نجلها.

وأعربت والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، عن شكرها للرئيس السيسي على هذه اللافتة الكريمة منه، قائلة: السيسي ليس أبا للمصريين فقط وإنما أب للفلسطينيين كذلك.

- السجيني: قانون التصالح فى مخالفات البناء به العديد من المكتسبات الكبيرة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن موافقة اللجنة على إقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يحمل العديد من المكتسبات، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تأتي تحت مظلة كبيرة وهي القيادة السياسية التي تسعى إلى خدمة المواطن.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، استثنائي تغاضى عن الجزاء والعقاب، واستبدالها بعدد من الضوابط اللازمة للتصالح وفقا للأوضاع الحالية.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد بها العديد من المكتسبات الكبيرة سيشعر بها المواطن مع تنفيذه، لافتا إلى أن الحكومة واللجنة المشركة التي أقرت مشروع القانون عالجت العديد من الأمور والفقرات الخاصة بالقانون التي كانت تقف حجر عثرة إمام إقرار القانون.

ليس حماس.. خبير عسكري يكشف السر وراء اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن مزاعم إسرائيل بشأن تمركز غرف عمليات حماس ومراكز قيادتها في أنفاق أسفل المستشفيات ليست جديدة، مضيفًا: "إسرائيل من 20 سنة تزعم وجود مركز قيادة لحماس فى مجمع الشفاء لكن حتى الآن لا يثبت دليل مادي على ذلك".

وأضاف راغب خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الخميس، أن هناك دلائل مادية تؤكد عدم وجود أي مراكز قيادة لـ حركة حماس داخل مستشفى الشفاء، موضحًا أن مراكز القيادة عادة تشتمل على هوائيات للتواصل وتعتمد على مساحات تكفي لعمليات التقهقر أو تنفيذ استراتيجيات الهروب.

وأكد العميد سمير راغب، أن الهدف من اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي هو تتبع مسار الأسرى الإسرائيليين المصابين فى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

خبير عسكري يكشف سبب حذف الجارديان مقالا لـ بن لادن نُشر في 2002

كشف اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن سبب حذف صحيفة الجارديان مقال لأسامة بن لادن، اليوم، رغم نشره منذ عام 2002.