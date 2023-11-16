خبير عسكري يكشف سبب حذف الجارديان مقالا لـ بن لادن نُشر في 2002

كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن سبب حذف صحيفة الجارديان مقال لأسامة بن لادن، اليوم، رغم نشره منذ عام 2002.

وقال العمدة، في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن السبب في حذف الصحيفة للمقال هو كثرة تداوله خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن بن لادن في مقاله أرجع سبب أحداث 11 سبتمبر إلى دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهدف من حذف المقال أيضًا هو منع أي محاولة للوصول إلى الحقيقة، موضحًا أن عدم وجود حلول عادلة للقضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي للتوترات في المنطقة، منوهًا إلى أن دعم أمريكا الغير محدود لإسرائيل هو أمر ضد العدالة والإنسانية، مستطردًا "لو ارتضت أمريكا وإسرائيل بحل الدولتين لم تكن الأمور تصل إلى هذه الدرجة من التوتر".

وبسؤاله عن اقتحام إسرائيل لمجمع الشفاء الطبي قال عادل العمدة "إسرائيل تريد أن تصور لمواطنيها أنها انتصرت بأنها اخترقت الداخل الفلسطيني"، مستطردًا: "بنيامين نتنياهو يحاول تحسين صورته، خاصة أنه سيتم عزله من منصبه وإحالته للمحاكمة، والوصول العسكري إلى قلب غزة هو تحقيق للنصر من وجهة نظر العسكرية".