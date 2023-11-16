مصر للطيران أول شركة أفريقية تستخدم "Astrova" الترفيهي على طائراتها إيرباص 350

كتب - محمد عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران اتفاقاً مع شركة Panasonic لأنظمة الترفيه والاتصالات علي متن الطائرات لتوريد أنظمة وتشغيل برنامج "Astrova" الذي يعد ثورة في مجال الطيران على طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A350-900 التي قامت بشرائها خلال فاعليات معرض دبي للطيران 2023 ، لتصبح مصرللطيران أول شركة طيران في أفريقيا تختار نظام "Astrova"، حيث سيتم تطبيقه فى درجة رجال الأعمال بشاشات OLED بمقاس 19 بوصة، وعلي الدرجة الاقتصادية بشاشات مقاس 12 بوصة ، كما سيتم تشغيل خدمات الإتصال التابعة لباناسونيك علي جميع الطائرات من طراز A350 التابعة للشركة .

وصرح المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أننا نبحث دائمًا عن حلول لكيفية تطوير تجربة الطيران لدينا لتكون رحلة مميزة وأكثر رفاهية ، وأن شركة باناسونيك لديها خبرة كبيرة فى وسائل الترفيه والحلول المبتكرة، مضيفاً أن مصر للطيران تسعى دائمًا إلى استخدام أفضل وأحدث التقنيات على متن أسطولها الجوى وتقديم أفضل خدمة للمسافرين ، وستقدم شاشات الدرجة الإقتصادية تجربة نظام عالي الأداء لركاب الشركة مع تجربة سينمائية شاملة ومتقدمة باستخدام أحدث تقنيات الشاشات بدقة 4K ، وسعة تخزين أعلى، بالإضافة إلى شواحن USB-A و USB-C، كما سيتمكن الركاب الذين يرغبون في الإتصال بأصدقائهم وعائلاتهم ووسائل التواصل الإجتماعي خلال رحلاتهم من استخدام خدمات الإتصال علي متن الرحلات الجوية لباناسونيك على مستوى العالم، والتي لديها مجموعة من تطبيقات الإتصال عالية السرعة عبر 99.9 % على جميع الرحلات.

وأعرب كين سين، الرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك لأنظمة الترفيه و الإتصالات علي متن الطائرات عن سعادته لإطلاق "Astrova" في السوق الأفريقية مع مصر للطيران ، مؤكدًا على عمق العلاقات التجارية بين الشركتين، وأشار إلي أن هدفنا الرئيسى هو تحقيق ثورة تكنولوجية على متن الطائرات وتمكين شركات الطيران من التفاعل الإيجابي مع ركابها، حيث أن باناسونيك واثقة من الحلول والنتائج التي ستدعم تجربة الركاب على متن طائرات مصر للطيران.

تعزز أنظمة "Astrova" الترفيهية على الطائرة من فرص شركات الطيران للتفاعل مع ركابها ، حيث سيخلق تجربة استثنائية لركاب مصر للطيران من خلال شاشات تتمتع بأفضل جودة عرض بأعلى درجات الوضوح، بالإضافة إلى صوت عالي الدقة يمكن الوصول إليه من خلال تقنية بلوتوث من باناسونيك ، إضافةً إلى أنه سوف يتمكن الركاب من الحصول على تيار كهربائى مستمر يصل إلى 100 وات مباشرة من خلال USB-C في مقعدهم بما يتيح القدرة على شحن سريع لجميع أجهزة الهواتف الذكية وحوالي 90 % من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم، ويتميز برنامج "Astrova" الجديد لأنظمة الترفيه على متن الطائرة أيضًا بإضاءة LED قابلة للبرمجة ستعزز تجربة المسافرين على رحلات مصر للطيران.