"الإسرائيلي بـ5 جنيهات".. الفنان التشكيلي والبطل أحمد نوار ضيف بالخط العريض- الجمعة

(مصراوي):

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، الفنان التشكيلي والبطل أحمد نوار، يوم الجمعة المقبلة، في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات النصر العظيم بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على حرب أكتوبر.

ويحكي "نوار" في حلقته الخاصة كواليس التحاقه بالقوات المسلحة، بعد أن قدم أوراقه للسفر للحصول على منحة مقدمة له من الحكومة الإسبانية.

وكشف نوار كواليس ما قبل الحرب، ودوره في استهداف وقنص جنود العدو الإسرائيلي، وكيف كان رد قيادات القوات المسلحة المصرية على سؤال الجنود: احنا هنعبر امتى؟.

وذكر نوار في حلقة الجمعة المقبلة: كنت بأخذ ٥ جنيهات مكافأة من قائد الجيش كل ما أقتنص جندي إسرائيلي.. كنت بستخدم رصاص حارق عشان يعمل إضاءة ويستفز العدو.

وأوضح نوار في الحلقة حيلته لاستهداف الجنود الإسرائيلين: جنود العدو عملوا حاجة بتعتمد على الخداع البصري، جابوا براميل خشب ونسيوا إن ضوء الشمس وراهم.. اقتنصت واحد من قلب البراميل.