طلب إحاطة بشأن انتشار الاحتكار في الأسواق وغياب الدور الرقابي للدولة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن انتشار الاحتكار في السوق وخاصة بمنتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي.

وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، إنه انتشرت خلال الفترة الماضية سياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع بدون مبرر، وهو ما تسبب في تحمل المواطنين أعباءً اقتصادية أكبر.

وأضاف النائب هشام حسين، أن في مقدمة تلك السلع البصل والسكر ومن قبلهما الأرز، رغم أن مصر تحقق فيها اكتفاءً ذاتيًا، حيث تنتج منها كميات أكبر من الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي.

وتابع: هذ الأمر يؤكد وجود خلل في المنظومة وسياسات احتكارية تؤدي إلى هذا الخلل بهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة وفي الوقت نفسه ضارة بالدولة.

وواصل هشام حسين: تنتج مصر من الأرز نحو 4 ملايين طن، بينما حجم الاستهلاك المحلي يصل نحو 3.2 مليون طن، أي هناك ما يقرب من مليون طن فائض، وكذلك الأمر في كل من البصل والسكر.