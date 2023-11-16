برلماني يشيد باستجابة الرئيس السيسي لعلاج طفل من غزة

كتب- نشأت علي:

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، والذي جرى نقله من قطاع غزة لتلقى العلاج في مصر.

وأكد "البدري" في بيان الخميس، أن ذلك يأتي امتدادًا للدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر قيادة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كل الحرص على الوقوف بجانب الفلسطينيين وتقديم مختلف أنواع الدعم من خلال المساعدات الإنسانية والقوافل ومعبر رفح الذي فتح منذ اليوم الأول لأحداث 7 أكتوبر الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، مصر دائمًا وأبدًا في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الدولية المشروعة والتاريخية بحل الدولتين والعودة لحدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، لاسيما قصف واقتحام المستشفيات والذي تسبب في استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في غزة.