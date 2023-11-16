خطة تطوير أسطول مصر للطيران.. صفقتان لشراء 28 طائرة جديدة

كتب- محمد غايات:

استعرض الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، آخر الجهود الخاصة بتدعيم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران بطائرات جديدة من طرازات متميزة دعمًا للطلب المتزايد على النقل الجوي وتوفير أفضل تجربة طيران على شبكة خطوط الشركة الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى إتمام صفقتين، خلال المشاركة في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow، الأولى لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 والتي ستسهم عند إضافتها في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، وإتاحة تجربة سفر مريحة توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة،.

بينما الصفقة الثانية لشراء 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX، لتحل عند إضافتها محل الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، بما يعزز أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.