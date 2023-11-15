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BBC

حلقة خاصة من شمال سيناء.. إيمان الحصري تلتقي مصابي حرب غزة على dmc - صور

05:58 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    إيمان الحصري مع مصابي حرب غزة
  • عرض 5 صورة
    إيمان الحصري مع مصابي حرب غزة
  • عرض 5 صورة
    إيمان الحصري مع مصابي حرب غزة
  • عرض 5 صورة
    إيمان الحصري مع مصابي حرب غزة
  • عرض 5 صورة
    إيمان الحصري مع مصابي حرب غزة
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كتب - مصراوي:

التقت الإعلامية إيمان الحصري، في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc"، تذاع الليلة على قناة dmc، بمصابي حرب غزة من داخل مستشفى العريش العام.

ومن داخل مستشفى العريش العام، تجري إيمان الحصري خلال الحلقة لقاءات إنسانية مع عدد من المصابين، وحديثهم عن تجاربهم خلال العدوان على غزة، وكيف تعرضوا للإصابات، تلك اللحظات المؤثرة والحميمة التي تروي قصص الشجاعة والصمود لمن يعانون من آثار الحرب.

وفي نهاية الحلقة، تعرض الحصري مشاهد مباشرة من أمام معبر رفح الدولي، في رسالة تأكيد على أن مصر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

حلقة خاصة من شمال سيناء مصابي حرب غزة على dmc الإعلامية إيمان الحصري رنامج مساء dmc مستشفى العريش العام

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