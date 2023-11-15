حلقة خاصة من شمال سيناء.. إيمان الحصري تلتقي مصابي حرب غزة على dmc - صور

كتب - مصراوي:

التقت الإعلامية إيمان الحصري، في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc"، تذاع الليلة على قناة dmc، بمصابي حرب غزة من داخل مستشفى العريش العام.

ومن داخل مستشفى العريش العام، تجري إيمان الحصري خلال الحلقة لقاءات إنسانية مع عدد من المصابين، وحديثهم عن تجاربهم خلال العدوان على غزة، وكيف تعرضوا للإصابات، تلك اللحظات المؤثرة والحميمة التي تروي قصص الشجاعة والصمود لمن يعانون من آثار الحرب.

وفي نهاية الحلقة، تعرض الحصري مشاهد مباشرة من أمام معبر رفح الدولي، في رسالة تأكيد على أن مصر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.