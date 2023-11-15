طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام الماضية وكان من الطبيعي أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا؛ فإن ذلك لم يحدث.

وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً: لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن؛ خصوصًا مع انخفاض أسعار الذرة، بمعدل 500 جنيه للطن؟

وأكد النائب أهمية العمل على عودة الاستقرار في أسعار الدواجن؛ خصوصًا مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم الحمراء، والتي أصبحت تتراوح بين 300 و400 جنيه للكيلو الواحد، مطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، مع ضرورة قيام المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة بحملات وجولات مكثفة على مختلف الأسواق لمواجهة مَن يقومون برفع الأسعار دون أي مبرر وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.

وطالب زين الدين الحكومة بالتوسع في إقامة الشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الغذائية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية؛ لبيعها بأسعار مخفضة، مؤكداً ضرورة إعطاء أولوية كبيرة لصناعة الدواجن والتوسع في المزارع الخاصة بها، ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين في هذا القطاع المهم.