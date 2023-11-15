نائبه تكشف أهم تعديلات قانون الطفل

كتبت -داليا الظنينى :

قالت الدكتوره صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن قانون الطفل، مقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن المادة ٨٦ تتضمن بعض الثغرات التى لا تتناسب فى الوقت الحالي.

وأضافت السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: إن كل هذه المواد تم تغييرها حتى تضمن للأم جميع الحقوق، مبينه أنه يتم اتخاذ عقوبات لمن لا يقوم بالإبلاغ عن المواليد فى وقتها لعدم ضياع حقوقهم.

وأكملت: يتم وضع اشتراطات وعقوبات للخارجين عن القانون الذين يستخدمون الأطفال فى الجرائم ويستغلون أنهم ليس عليهم عقوبات.