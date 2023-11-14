خبير عسكري: المقاومة الفلسطينية نجحت في التصدي لجيش الاحتلال

كتبت -داليا الظنيني:

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن المقاومة الفلسطينية نجحت في التصدي للجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تم تدمير أكثر من 200 آلية إسرائيلية.

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي عامل بعبعة على الفاضي".

وتابع سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من تنفيذ عملية الاجتياح البري، ولكن تقوم بخطط عسكرية من خلال الضرب عن بعد، أو قصف المدنيين والمستشفيات والمدارس، مبينا أن الهدف من الحرب الحالية هي القضاء على الفلسطينيين.

وأردف سالم: أن كل ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنفاق المقاومة الفلسطينية من صور وفيديوهات مفبركة، منوها أن جيش الاحتلال فشل عسكريا ولم يحقق هدفه السياسي في الحرب على القطاع.

وأكد سالم، أن قوات الاحتلال لم تنشر أي صور أو فيديوهات لقتل أو القبض على عناصر المقاومة الفلسطينية، ولكن ما تقوم به من هو استهداف الأطفال والنساء، وهذه إبادة جماعية.

وأكمل: قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملية إخلاء بصورة مستمرة للجنود الإسرائيليين المصابين، واستبدالهم بفرق عسكرية أخرى، حتى لا تتمكن المقاومة الفلسطينية من تصوير المصابين والقتلى من قوات الاحتلال.

وأشار سالم إلى أن هناك رفض مصري ودولي حاليا لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع مواجهة المقاومة الفلسطينية، وكل ما يفعله الآن عبث في عبث، معقبًا: «إزاي بتقول على نفسك أقوى جيش في المنطقة وأنت بتقتل الأطفال والنساء».