قبل السفر .. تعرف على أماكن شركات الطيران في صالات السفر والوصول بالمطار



كتب– محمد عبيد:

يتسائل الكثيرون أثناء السفر في مطار القاهرة الدولي عن أماكن تواجد شركات الطيران داخل صالات السفر والوصول.

ويستعرض مصراوي" مباني الركاب وشركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، رغم توفير شركة ميناء القاهرة الجوي العديد من اللافتات فور النزول من كوبري المطار مدون عليها الطرق إلىمباني وصالات المسافرين .

مطار القاهرة

يضم مطار القاهرة الدولي 5 مباني للركاب بها صالات السفر والوصول ، وهي مبني الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم، الذي يحتوى على صالة رقم 1 سفر ووصول "دولي" لكن الوصول مغلقة حاليا لأعمال التجديد ، وصالة رقم 2 سفر وصول للطيران الداخلي , وصالة 3 وصول "دولي" ، كل صالة منهم مقسمة إلى سفر ووصول، مبنى الركاب الجديد رقم (٢) والذي يحتوى على صالتي سفر ووصول "دولي" ، مبني الركاب رقم (3) ويضم صالة سفر ووصول "دولي"، وصالة سفر ووصول "داخلي" ، ومبني الرحلات الموسمية المخصص لرحلات الحج والعمرة ، وصالة ٤ المخصصة للطيران الخاص فقط.

مبنى الركاب رقم (1) المطار القديم

1- اير ليجر.

2- العربية للطيران.

3- ايركايرو.

4- الخطوط الإريترية.

5- بدر للطيران.

6- مريديانا فلاي.

7- الخطوط الجوية العربية.

8- فلاي ناس.

9- المصرية العالمية للطيران.

10- خدمات البترول الجوية.

11- نسما للطيران.

12- النيل للطيران.

13- تاركو للطيران.

14- الخطوط السورية.

15- الخطوط الجوية السودانية.

16- جوردن افييشن.

17- الخطوط الجوية اليمنية.

18- الخطوط التونسية.

19- إسكندرية للطيران.

20- ايرجو.

21- الأجنحة الملكية.

22- القاهرة للنقل الجوي.

23- افياتور.

24 - ايه ام سي (AMC).

25- سمارت للطيران.

26- الأهلية للطيران.

27- فلاي ايجيبت.



مبنى الركاب رقم (2)



1- الخطوط السعوية - ثاني أكبر مشغل في مطار القاهرة.

2- الخطوط الجوية الفرنسية.

3- طيران الإمارات.

5- الخطوط الجوية البريطانية

6- الخطوط الجوية الإيطالية

7- طيران الجزيرة

8- طيران الخليج

9- شركة طيران الاتحاد

10- الملكية الأردنية

11- طيران الشرق الأوسط

12- الخطوط الجوية الكويتية

13- الخطوط الجوية الروسية

14- الطيران العماني

15- الخطوط الملكية المغربية

16- الخطوط الجوية الصينية

17- الخطوط الجوية الأوكرانية



مبنى الركاب رقم (3)



1- مصر للطيران - أكبر مشغل في المطار

2- الخطوط النمساوية

3- الخطوط الجوية الألمانية

4- الخطوط الجوية السويسرية

5- الخطوط الجوية الأثيوبية

6- الخطوط الجوية التركية

7 – طيران ايجين اليوناني

8 – اير كندا

مبنى الصالة الموسمية

تقلع منه رحلات شركة مصر للطيران، المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة ، التي تنقل الحجاج والمعتمرين إلى الأراضي المقدسة.