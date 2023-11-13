برلمانية: حالة من التخبط وإزدواجية المعايير داخل بريطانيا

كتبت -داليا الظنيني:

قالت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة البريطانية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه الفترات المقبلة.

وأضافت صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن أحداث غزة كشفت أن هناك كيل بمكيالين في عدد من الدول الغربية والأمم المتحدة، وأن إقالة وزيرة داخلية بريطانيا جاء نتيجة اعتراضها على ما فعلته الشرطة مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وأشارت البرلمانية، إلى وجود حالة من التخبط وإزدواجية المعايير داخل بريطانيا مع الدعم الكبير لإسرائيل في حربها على غزة، وأن ما شهدته الحكومة البريطانية، يدل على أن الشعوب هي القادمة.

وأكدت النائبة، أن إقالة وزيرة داخلية بريطانيا خطوة لما هو قادم في العديد من الدول الغربية بعد التحول اللافت تجاه القضية الفلسطينية.

وتابعت، أنه يوجد مظاهرات مليونية في دول أوروبية في أكبر عواصم العالم للتنديد بما تفعله إسرائيل من حرب وحشية على قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد رد فعل من المؤسسات الأممية تجاه ما يعانيه سكان قطاع غزة.

ولفتت النائبة أميرة صابر، أنه لم يعد مقبولا أن يأتي أحد يسأل من أي جهة أو منظمة عن ملف حقوق الإنسان في مصر ولابد النظر لما يحدث في أوروبا وما تفعله إسرائيل من انتهاكات ضد المدنيين، مبينة أن هناك دولا تدعي الديمقراطية ولا تنفذها.

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