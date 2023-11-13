ماذا قال الرئيس السيسي في المعرض الإفريقي الثالث للتجارة البينية؟

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية للاستفادة من القدرات الاقتصادية الهائلة والموارد الطبيعية الضخمة جدا في كل المجالات.

وأضاف السيسي، خلال المعرض الإفريقي الثالث للتجارة البينية، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر لا ينقصه سوى التنسيق والتعاون الإيجابي بين الدول وبعضها وبمساعدة ودعم الشركات التي يمكنها القيام بهذا الدور.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر حريصة على أن تدعم بشكل إيجابي وتقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.

وتابع: في إفريقيا القدرات والإمكانيات موجودة لكن ربما توجد بعض المعوقات والمشاكل التي تعوق هذا الأمر ومصر حريصة على القيام بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات وإطفاء حرائق لو كان ممكن نعمل ده.