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BBC

حازم عمر: كان من الممكن توظيف الحرب الأوكرانية للحصول على مكاسب من روسيا أكثر من ذلك

02:10 ص الإثنين 13 نوفمبر 2023

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن مصر أدانت الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية باعتباره اعتداء على دولة ذات سيادة، مضيفًا: "نتفهم الأمن القومي الروسي ولكن رفضنا الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الروس".

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، كان من الممكن توظيف الحرب الأوكرانية للحصول على مكاسب من روسيا أكثر من ذلك أسوة بما قامت به دولة الهند.

وشدد المرشح لرئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية مع دول العالم يجب أن تتسم بالطابع الاستراتيجي والشامل، وتقوم على تعظيم المنفعة في كافة المجالات.

حازم عمر انتخابات الرئاسة المساء مع قصواء

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