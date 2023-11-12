أول تعليق من الإعلامية أميرة بدر بعد انتهاء تعاقدها مع قناة "هي"

(مصراوي):

علقت الإعلامية أميرة بدر على انتهاء تعاقد برنامجها "ملفات"، التي كانت تقدمه عبر شاشة قناة هي، خلال العام الماضي.

وكتبت أميرة بدر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الآتي: سنة في قناة هي عدت، مدة العقد انتهت على خير، في محطة جديدة في حياتي إن شاء الله بتمنى لقناة هي التوفيق.

الجدير بالذكر أن الإعلامية أميرة بدر استضافت العديد من الفنانين والنجوم في مختلف المجالات ومناقشة العديد من الموضوعات الشائكة سواء الاجتماعية أو السياسية أو الفنية وغيرها من الموضوع، عبر برنامج "ملفات".

قدمت أميرة بدر العديد من البرامج خلال الفترة الماضية بخلاف برنامج "ملفات"، منها برامج Hard Talkshow وهو برنامج "الترابيزة"، وبرنامج VIP"، وبرنامج "أنا والناس".