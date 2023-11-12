الرئاسة تكشف دوافع لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، عن دوافع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد" إنه بالأمس كانت هناك قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية بالسعودية، حيث تم دمج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن هذه القمة هدفها تعزيز التصورات بين الدول المشاركة بها، لذلك لقاءات الرئيس أمس كانت لتعزيز التشاور بين الدول المشاركة في القمة واتخاذ أفضل السبل لتحقيق الأهداف في الأزمة الحالية خاصة ان مصر مهتمة بالقضية الفلسطينية قيادة وشعبا.

وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تهتم وتدعم حماية الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية، وبالتالي مصر تعمل على وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتكثف اتصالاتها مع الجميع وتفتح الأبواب لدعم الاشقاء وحفاظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.