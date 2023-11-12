عماد الدين أديب: دخول الجيش المصري خلف معبر رفح بخطوة هو إعلان حالة حرب على أمريكا والناتو

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عماد الدين أديب، إن الولايات المتحدة شريكة متضامنة مع الكيان الصهيوني في الحرب ضد غزة وتدعمها وتمدها في جريمتها بالسلاح، مؤكدًا أن دخول الجيش المصري خلف معبر رفح بخطوة هو إعلان حالة حرب على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وليس إسرائيل فقط.

وأضاف عماد الدين أديب، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أنه منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، بلغ عدد مرات استعمال حق النقض "الفيتو" 293 مرة في مجلس الأمن الدولي، 83 منهم لحماية إسرائيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المفكر السياسي عماد الدين أديب: نحن لسنا جنس أدنى ولا يجب أن تعتمد أمريكا نظرية وزير الدفاع الإسرائيلي بأن العرب حيوانات، لدينا شعور بالمهانة والغضب وحالة من الاكتئاب، ولا يوجد وطن بديل للفلسطينيين سوي وطنهم الحالي.

وأشار المفكر السياسي عماد الدين أديب، إلى أن الموافقة على تهجير أهل غزة إلى سيناء يستلزم وجود 106 مليون مصري كاره أو خائن أو متآمر لقبول هذا العرض غير الأخلاقي، مصر لم تبع سيادتها ولا تقبل مناقشة فكرة التهجير مقابل عروض مغرية، ولا يجب أن يترك الاشقاء العرب مصر وحيدة في مواجهة العوز الاقتصادي، مشددًا على أن التاريخ لا يذكر أي أمثلة لنزوح مؤقت يعود فيها السكان إلى موطنهم الأصلي لاحقا.

وأكمل الكاتب الصحفي عماد الدين أديب: "حتى يتوقف ما يحدث في فلسطين لابد من تغييرات ثلاث وهي رحيل نتنياهو ومعه كينست 2021 المتطرف، وتغييرات في فكر حماس ورحيل أبومازن، وإلا ستذهب الحرب لمزيد من التطرف، مؤكدًا أن حماس لن تنكسر حتى لو تجردت من سلاحها لأنها فكرة جهادية، والتجريد من السلاح لا ينهي الفكرة والأفضل هو احتواء الفكرة.