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BBC

خبير اقتصادي يكشف علاقة ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتراجع التضخم

12:17 ص الأحد 12 نوفمبر 2023

أرشيفية

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدل التضخم جاء بسبب توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بشكل كبير، إذ أنها أثرت على معدلات التضخم العام والذي انخفض لـ38.5، مشيرًا إلى أن هناك مستويات للأسعار متغيرة باستمرار.

وأشار "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن هناك متغيرات تؤثر على مستويات التضخم بالارتفاع والانخفاض، مؤكدًا أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الاسعار وقد يكون بسبب العزوف عن الشراء للسلع والمنتجات.

وتابع: الآن يتم التحدث عن ارتفاع من 200: 300% في سوق السيارات عن العام السابق، موضحًا أنه القطاع العقاري شهد ارتفاع كبير في الأسعار وهناك بعض الشركات الكبرى العالمية تقيم العقار بالدولار وهذا في غاية الخطورة على قطاع العقارات في مصر، كما أن الذهب في العالم انخفض وعلى العكس ارتفاع في السوق المصري، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة في العالم تسبب في عزوف الاستثمارات.

أسعار السلع التضخم

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