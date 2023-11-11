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BBC

برق وأمطار في 4 محافظات.. والأرصاد تتوقع استمرارها على هذه المناطق "فيديو"

11:01 م السبت 11 نوفمبر 2023

أرشيفية

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كتب- إسلام لطفي:
رصدت هيئة الأرصاد الجوية، انتشار البرق على مناطق متفرقة من الدلتا في محافظات المنوفية والشرقية والدقهلية، موضحة أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة غدًا الأحد، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري إلى 28 والصغرى 20، وشمال الوجه البحري 28 و20.
وأعلنت توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الأحد، حيث يسوده طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه قد يحدث نشاط للرياح المصاحبة للسحب الرعدية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

الأمطار الأرصاد الطقس

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