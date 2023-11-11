توجيه عاجل.. إجراءات وقرارات مهمة من «الكهرباء» لسكان منطقة حيوية بالجيزة

كتب- محمد صلاح:

يُجري المهندس بهجت عبد الحليم، رئيس قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس هاني الجندي، رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، زيارة مفاجئة لمنطقة هضبة الأهرام لمتابعة الإجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ توجيهات القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية للمباني العشوائية والمخالفة التي تقوم بتحرير الممارسات الشهرية بأسعار منخفضة.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إن ذلك بهدف مواجهة ارتفاع نسب الفقد الفني ووجود مجاملات في تحرير الممارسات لبعض المواطنين بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد عن المواطنين المتقدمين بطلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لقطاع الكهرباء.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر بالإسراع في تركيب العدادات الكودية لجميع المباني المخالفة والعشوائية بالمناطق التي تشهد زيادة في نسب الفقد الفني نتيجة تحرير ممارسات بأسعار منخفضة بنطاق بعض المناطق.

وبحسب المصدر فإن هضبة الأهرام تعتبر من أكثر المناطق فقدًا التيار وبها 66% من إجمالي فقد منطقة الهضبة ككل نظرًا لتدني قيمة الممارسات المعمول بها شهريا والمجاملات التي تشوبها.

وأكد اتخاذ عدة إجراءات أبرزها تركيب جميع العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية بالمهمات على نفقة الشركة لحين تحصيلها من خلال المشترك عبر أقساط شهرية لمدة 24 شهرًا تنفيذًا للمنشور الوارد من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتعتبر منطقة هضبة الأهرام من أكثر المناطق فقدًا التيار الكهربائي حيث تصل نسبة الفقد فيها إلى 66% من نسب الفقد منطقة الهضبة بالكامل.

كما تضم المناطق الأكثر فقدًا التيار الكهربائي بشركة جنوب القاهرة لتوزيع: مناطق الـ 124 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وشبرامنت والحرانية وزاوية أبو مسلم وأبو رواش.