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خالد أبو بكر مستنكرًا مشاهد نزوح الفلسطينيين: العرب ضعفاء وقليلوا الحيلة ولم يتحدوا

09:56 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

الإعلامي خالد أبو بكر

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(مصراوي):
استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، لقطات من النزوح الجماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،:"هذا النزوح، علموه للناس في الجامعات والمدارس.. هذا المشهد يدل على الخسارة.. لو كنا استثمرنا جهودنا واتحدنا كعرب وفلسطيين، ما حدث هذا المشهد.. ماذا لو انتقم هؤلاء النازحين الفلسطينيين مستقبلًا من الإسرائيليين، هل سيقال عنهم إرهابيين؟ أو يدافعون عما تعرضوا له ".

وأضاف :" هذه المشاهد لها أسباب، ومشهد نزوح السيدة الفلسطينية وهي تجر طفليها، يجب أن يذاع في القمة العربية.. ما حدث سببه أن العرب ضعفاء ولم يتحدوا وقلية حيلة وعدم اتفاق بينهم وأيضًا عدم اتفاق بين الشعب الفلسطيني نفسه".

نزوح الفلسطينيين خالد أبو بكر

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