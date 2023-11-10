برلمانى يحذر العالم من الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل غزة



كتب- سامح سيد:

حذر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من حدوث كوارث إنسانية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ العالم بسبب المجازر البشرية والدولية التي يقوم بها جيش الاحتلال على مدى 33 يوماً متواصلاً، مؤكداً بأن ما تدعيه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بأن ما تقوم به هو من أجل الدفاع عن النفس كله كذب في كذب لأن كل الشهداء الفلسطينيين الذين وصل عددهم لأكثر من 10 آلاف من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

وقال البرلماني، إن أكبر دليل على أن غزة مقبلة على وضع كارثي وخطير تصريحات الدكتور أحمد الدخيري المدير التنفيذي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود والتى كشف فيها عن أن مراكز الإيواء التابعة لـ"أونروا" في غزة تمت تعبئتها بالكامل ولا يمكن إضافة أي أشخاص آخرين وتم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين في شمال قطاع غزة وأن النظام الصحي لم يعد يمكنه التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من المرضى في ظل حالة الحصار القائمة حتى الآن فالوقود لا يدخل بالإضافة إلى المواد الطبية والمواد الغذائية وهو ما يعبر عن زيادة تدهور القطاع.

وتساءل: إلى متى يظل المجتمع الدولي صامتاً ومتفرجاً عن الأوضاع المأساوية والكارثية داخل قطاع غزة والضفة الغربية؟.. وإلى متى يكذب جيش الاحتلال على العالم بأنه في حالة دفاع عن النفس وهو قام بقتل أكثر من 10 آلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال مطالباً من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة سرعة التحرك لاجبار جيش الاحتلال على الوقف الفورى لجرائم الحرب والابادة التى يقوم بها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وكان الدكتور أحمد الدخيرى قد أكد أن النتائج مهلكة ولا نتمنى أن نراها في القريب العجيب، وزملاؤنا يخطروننا على أرض الواقع بأنهم يجرون عمليات جراحية دون توفر المواد الكافية، حيث يجرون الجراحات في ممرات المستشفى وتجرى الجراحات وبتر الأطراف دون تخدير بعدما زاد عدد المرضى في المؤسسات الصحية فقد ارتفع عدد المتضررين من القصف سواء بإصابات جراحية أو حروق.