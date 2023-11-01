وزير الري: مصر واليابان نجحتا في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر واليابان بذلتا مجهودات ناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ (COP27)، والتعاون بين البلدين لقيادة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في مارس الماضي، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ناكانو جوجي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية الياباني، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشاد سويلم بالتعاون المتميز بين مصر واليابان، والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات في مجال الموارد المائية.. مشيرا إلى رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين في مجال الموارد المائية.

وأشاد سويلم بيوكو كاميكاوا المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة لدورها البارز في دعم الحوار التفاعلي.. معربا عن رغبته في استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة لاستكمال النجاح الذي تحقق سابقا وصولا إلى مؤتمر المناخ (COP28).

وتوجه الوزير بالدعوة للجانب الياباني لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.

وكانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.