الأوقاف: أكثر من 31 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم بالنصف الأول من العام الحالي

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة الأوقاف أنه تم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 - 2024 وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها مراكز التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، والجمهور، والأئمة النموذجية، والسيدات، والواعظات.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن عدد المقارئ القرآنية بلغ (4051) مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 15,148,900 جنيه، وبلغت تكلفة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد 1,475,820 جنيه .

وأوضحت أن المسابقات المحلية والمسابقة العالمية الـ30 بلغت تكلفتها 12,543,000 جنيه، فيما بلغت طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1,187,100 جنيه، ودعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة تبلغ مليون جنيه.

يذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإكرام أهل القرآن، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، وتم تطبيق ذلك من بداية العام المالي الحالي 2023 - 2024؛ حيث يصرف المبلغ على 4 دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل 3 أشهر .