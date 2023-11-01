مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات شركة "إيزي جيت" القادمة من لندن

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولى أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من العاصمة البريطانية لندن من مطار جاتويك وعلى متنها 148 راكباً، وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة بتقليد رش المياه وهو العرف الدولي المتبع بوصول أولى الرحلات الجوية، وتولى فريق من العلاقات العامة بالمطار استقبال الركاب ترحيباً بوصولهم إلى مصر وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لانهاء إجراءات وصولهم.

كما استقبل وفدا من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السائحين بالترحاب والورود وتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع وثراء في منتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية والأنشطة السياحية التي يمكن ممارستها خلال زيارته.

وتتعاون الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى مع منظم الرحلات الإنجليزى Easyjet Holidays لاعتباره أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق السياحي الإنجليزي وهو تابع لشركة الطيران Easyjet Airlines، حيث تم إطلاق حملة ترويجية مشتركة خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر ديسمبر ۲۰۲۳ للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة تتضمن إعلانات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة وكذلك أهم وأشهر المجلات السياحية ، كما تتضمن عدد من الإعلانات لدى عدد من الوكلاء السياحيين بالمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مطار سفنكس الدولى وعلى متنها 133 راكباً متجهة إلى لندن، وسوف تسير شركة ايزى جيت ٣ رحلات منتظمة إسبوعياً حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي أيام (الثلاثاء والخميس والسبت)، بالإضافة إلى ٣ رحلات أخرى لشركة ويز اير من العاصمة البريطانية لندن إلى مطار سفنكس الدولي أيام (الإثنين والأربعاء والجمعة).

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عددا من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً في الحركة الجوية وتنامي نسب الإرتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية.

