تربط مناطق الإنتاج بالموانئ.. خريطة 7 ممرات لوجستية تنفذها مصر

كتب- محمد نصار:

تعمل وزارة النقل على إنشاء ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية.

كما تستهدف هذه الممرات اللوجستية ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل - قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات.

وتعتبر هذه الممرات جزءًا من خطة الحزام والطريق ولجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات وهي:

1- الممر اللوجستي (السخنة - الإسكندرية)، ويشمل ميناء السخنة والخط الأول للقطار الكهربائي السريع والميناء الجاف بالعاشر من رمضان وخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) وميناء الإسكندرية الكبير.

2- الممر اللوجستي (العريش - طابا)، ويشمل ميناء العريش وخط سكة حديد (الفردان بئر العبد - العريش - طابا - وصلة شرق بورسعيد)، ومنفذ طابا البري.

3- الممر اللوجستي (القاهرة - الإسكندرية)، ويشمل محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل وازدواج وتطوير خط السكة الحديد (بشتيل - الاتحاد - إيتاي البارود - القباري)، وميناء أكتوبر الجاف وخط سكة حديد (المناشي - 6 أكتوبر)، والميناء الجاف بمدينة السادات، وخط سكة حديد (كفر داود - السادات)، وميناء الإسكندرية الكبير.

4- الممر اللوجستي (طنطا - المنصورة - دمياط)، ويشمل المنطقة اللوجستية بطنطا وخط سكة حديد (طنطا - المنصورة - دمياط)، والميناء الجاف بدمياط الجديدة.

5- الممر اللوجستي (جرجوب - السلوم)، ويشمل ميناء جرجوب البحر وإنشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكك حديد (مطروح - السلوم) بإجمالي طول 300 كم، وميناء السلوم البري.

6- الممر اللوجستي (القاهرة - أسوان - أبو سمبل)، ويشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وتطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي والموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية بالفيوم وكوم أبو راضي وسوهاج وأبو سمبل.

7- الممر اللوجستي (سفاجا - قنا - أبو طرطور)، ويشمل الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد (أبو طرطور- قنا - سفاجا)، والمنطقة اللوجستية بسفاجا وميناء سفاجا.