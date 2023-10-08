النيل للطيران تنقل المنتخب القومي في مباراتي زامبيا والجزائر بالإمارات

كتب - محمد عبيد:

وقعت شركة النيل للطيران عقدا كناقل رسمي لمنتخب مصر القومي لكرة القدم في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الحالي بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان، وقع عن الشركة محمد الشريف رئيس القطاع التجاري، وعن شركة المتحدة للتسويق الرياضي صاحبة حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصرية لكرة القدم محمد يحيى رئيس الشركة.

واتفق الطرفان على أن تقوم النيل للطيران بتوفير جميع سبل الراحة للبعثة بدءا من إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهرة الدولي، وتقديم الوجبات المتفق عليها أثناء الرحلة مع مسئولي المنتخب، وكذلك الاستقبال بمطار العين الدولي وسرعة إنهاء اجراءات الوصول.

والجدير بالذكر أن الشركة كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي أثناء تصفيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 والتي صعد فيها المنتخب للمونديال.