إعلان

BBC

بصوت لطيفة.. أغنية جديدة لمبادرة "وطن واحد"

11:41 م السبت 07 أكتوبر 2023

مبادرة وطن واحد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

أطلقت مبادرة وطن واحد، والتى يشرف عليها مجلس القبائل و العائلات المصرية أغنية جديدة بصوت الفنانة لطيفة، وذلك في الذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعى ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات، اطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة (وطن واحد) بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان.

سوق مصراوى

اليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر لطيفة الذكرى الخمسين لحرب اكتوبر مبادرة وطن واحد

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

طوفان الأقصى.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (تغطية خاصة)